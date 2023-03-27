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Kırklareli'nde cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu

Güncel Haberler

Kırklareli'nde cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir cam fabrikasında meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesindeki cam fabrikasında patlama meydana geldi.

İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği patlama sonucu fabrikada hasar oluştu.

Patlamanın elektrikli şofbenden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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