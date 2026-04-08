Kırklareli'nde boğazına oyuncak parçası kaçan çocuğu antrenör kurtardı

Kırklareli'nde boğazına oyuncak parçası kaçan çocuğu antrenör kurtardı
Basketbol antrenörünün çocuğa Heimlich manevrası uygulaması, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kırklareli'nde soluk borusuna oyuncak parçası kaçan çocuk, basketbol antrenörünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Annesiyle bebek arabasında Atatürk Spor Salonu önünden geçen 2 yaşındaki çocuğun boğazına oyuncak parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğa ilk olarak annesi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Durumu fark eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol antrenörü Sercan Namlı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki parça çıkarıldı ve yeniden nefes alması sağlandı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"İnsanlık görevi bu"

Antrenör Sercan Namlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun soluk alamadığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladığını söyledi.

Heimlich manevrası uyguladıktan sonra çocuğun boğazından bir parça çıktığını ifade eden Namlı, "İnsanlık görevi bu. O an gördük ve çocuğun yeniden nefes almasını sağladık. Anne ve çocuk mutlu bir şekilde bölgeden ayrıldı." diye konuştu.

Heimlich manevrasının önemini bir kez daha anladıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Namlı, "Anne ve çocuğunun o anki panik halinden mutlu hale dönmesi bizim için paha biçilemez bir şey." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
