Kırklareli'nde bir kadın evinde ölü bulundu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Aynur Erkenci, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürüldü.
Güneş Mahallesi Mutlu Sokak'ta oturan Aynur Erkenci, yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, boğazında bıçak kesiği olan Erkenci'nin öldüğünü tespit etti.
Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.