Kırklareli'nde baraj ve göletlerde doluluk oranı arttı

Kırklareli'nde baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte arttığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, kentteki 4 baraj ve 8 göletin doluluk düzeyine ilişkin yapılan araştırma görüşüldü.

Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu raporuna göre, kentteki 4 barajda doluluk oranının yüzde 50'nin üzerinde seyrettiği, 8 göletten 4'ünün ise yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığı tespit edildi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine dayandırılan raporda, Kayalı Barajı'nda doluluk oranının yüzde 65, Kırklareli Barajı'nda yüzde 58, Armağan Barajı'nda yüzde 54 ve Çayırdere Barajı'nda yüzde 60 olduğu belirtildi.

Göletlerde ise Üsküp, Kurudere, Turgutbey ve Sergen göletlerinin tamamen dolduğu, Sofuhalil göletinde yüzde 31, Sarıcaali göletinde yüzde 16, Dolhan göletinde yüzde 12 ve Kofçaz-1 göletinde yüzde 50 doluluk oranı bulunduğu kaydedildi.

Komisyon Başkanı Arif Akdoğan, bölgenin kış aylarında aldığı yoğun yağışların su seviyelerindeki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
