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Kırklareli'nde Baltayla Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Kırklareli'nde Baltayla Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi
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Kırklareli'nde eşi tarafından baltayla öldürülen Aysel Çetin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Eşi Recep Çetin, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı.

Kırklareli'nde eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Hızırbey Camisi'nde düzenlenen törende Aysel Çetin'in (58) yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Çetin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Recep Çetin (64) dün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polisler, Aysel Çetin'in başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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