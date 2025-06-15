Kırklareli'nde Baba-Çocuk Doğa Kampı Etkinliği

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Baba-Çocuk Doğa Kampı'nda aileler doğa yürüyüşü yaparak keyifli vakit geçirdiler. 20 ailenin katıldığı etkinlikte babalar ve çocuklar doğanın tadını çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" ve "Babalar Günü" kapsamında Kırklareli'nde düzenlenen "Baba- Çocuk Doğa Kampı"nda aileler, doğa yürüyüşü yaptı.

Kavaklı Meşe Korusu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan yaklaşık 20 aile, kamp toplanma alanında bir araya geldi.

Kamptaki 1 kilometrelik parkurda bazı çocuklar babalarının ellerinden tutup yürürken, bazıları ise doğanın güzelliğini babalarının omuzlarında gezerek seyretti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Zafer Kamay da yürüyüş sırasında ağaç türleri ve bazı canlılar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Oğlumla beraber geldik çadırımızı kurduk"

İstanbul Çatalca'dan etkinliğe oğlu ile birlikte katılan Faruk Çavga, AA muhabirine güzel bir etkinlikte oğlu ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğayı oğlu ile birlikte keşfetmeyi çok sevdiğini ifade eden Çavga, Babalar Günü vesilesiyle İstanbul'un stresinden de uzaklaştığını kaydetti.

Gece oğluyla birlikte doğada kurdukları çadırda konakladıklarını anlatan Çavga, şunları kaydetti:

"Oğlumla beraber geldik çadırımızı kurduk. Etkinliklere katıldık ve doğayı tanıyoruz. Güzel bir stres atma yöntemi. Ailemle birlikte güzel mutlu bir gün geçiyoruz. Dün geldik çadırımızı kurduk, akşam saatlerinde ateş yakarak film izledik baba çocuk olarak. Sabah kahvaltı sonrası doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. İstanbul'daki iş stresinden uzaklaşarak bir gün bile olsa doğa ile baş başa olmak bize iyi geldi. Şimdi burada yenilenerek İstanbul'a dönmüş oluyoruz."

Tunahan Enes Çavga da ilk kez babasıyla kamp yaptığını belirterek, "Çok eğlendik. Doğada olmak bana güzel hissettirdi, mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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