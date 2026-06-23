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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor
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Kırklareli'nde ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarı ve yeşilin tonlarına büründü. Sürücüler ve yolcular, doğanın bu eşsiz manzarasını fotoğraflayarak keyifli yolculuk yapıyor.

Kırklareli'nde ayçiçeklerin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

Kırklareli-İstanbul kara yolu ile ilçeler arasındaki güzergahların çevresinde yer alan tarlalarda baş veren ayçiçekleri, yoldan geçenler için seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Yolcular, ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu görsel güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek bu doğa manzarasını fotoğraflıyor.

Sürücülerden Hakan Menekşe, AA muhabirine, araç kullanırken doğanın renkleri eşliğinde keyifli bir yolculuk yaptığını söyledi.

Tarım alanlarının rengarenk bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Menekşe, "Yolculuk esnasında göz alabildiğine uzanan bu sarı tarlaları görmek insanın içini açıyor. Manzara adeta bir yağlı boya tablo gibi. Biz de dayanamayıp aracımızı kenara çektik ve bu güzelliği fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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