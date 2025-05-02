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Kırklareli'nde Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nde Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kırklareli-İstanbul kara yolunda meydana gelen kazada, askeri araç ile otomobil çarpıştı. 3'ü askeri personel olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile 39 ADN 136 plakalı otomobil, Kırklareli- İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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