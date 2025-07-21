Kırklareli'nde Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Balya Makineleri Günlük Çalışma Saatleri Kısıtlandı

Kırklareli'nde aşırı sıcak nedeniyle meydana gelebilecek anız yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangınlara karşı bir takım tedbirler alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, son dönemde artan anız yangınları ve aşırı sıcaklık nedeniyle 21-30 Temmuz tarihlerinde 10.00-19.00 saatlerinde balya makinelerinin çalıştırılması yasaklandı.

Kırklareli Valiliği de bir süre önce buğday hasadının yapıldığı tarım alanlarında yangınlara karşı su tankeri ve pulluk bulundurma zorunluluğu getirmişti.