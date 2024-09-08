Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Aronya Hasat Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 1450 dekarda üretimi yapılan, antioksidan özelliği taşıdığı için 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya hasat ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Demirköy ilçesinde düzenlenen hasat şenliğinde toplanan aronyalar kasalara dolduruldu. Aronyanın kıraç alanlarda yetiştiği ve insan sağlığına faydası olduğu belirtildi. Hasat çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceği ifade edildi.

Kırklareli'nde 1450 dekarda üretimi yapılan, antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronya hasat ediliyor.

İl Tarım ve orman Müdürlüğünce Demirköy ilçesinde Bahtiyar Gürdal'ın 110 dönümlük arazinde hasat şenliği düzenlendi.

Düzenlenen programda toplanan aronya kasalara dolduruldu.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, yaptığı konuşmada kentte 1450 dekar alanda aronya üretimi yapıldığını söyledi.

Aronyanın kıraç alanlarda yetiştiğini ifade eden Karadağ, antioksidan özelliği nedeniyle insan sağlığına faydasının olduğunu kaydetti.

Karadağ, hasat çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Demirköy Güncel Tarım

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

 Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

Polatlar arasında paylaşım krizi! Tahliye sonrası yüzüne bile bakmadı
İstanbul'da kadınlar Narin Güran için toplandı! 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' sloganı attılar

19 gündür bulunamayan Narin kadınları sokağa döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title