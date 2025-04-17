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Kırklareli'nde Aranan 98 Kişi Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 41'i hükümlü 98 kişi, Asayiş Şubesi ekiplerinin denetimlerinde yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 41'i hükümlü 98 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart - 15 Nisan tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 98 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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