Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde, yeni hasat edilmiş buğday tarlasından başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve orman işletme personeli müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel