Kırklareli'nde Amatör Balıkçılara Denetim Yapıldı

Kırklareli'nde Amatör Balıkçılara Denetim Yapıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde baraj ve göletlerde amatör balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak.

Kırklareli'nde baraj ve göllerde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde baraj ve göletlerde denetimde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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