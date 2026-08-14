Kırklareli'nde Aile Eylem Planı Değerlendirildi

Kırklareli'nde Ailenin Korunması ve Güçlenmesi İl Eylem Planı 1. Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ilk yarısında İl Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetler ve ulaşılan hedefler değerlendirildi.

Aile, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, uygulamaların güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken alanlar ve gelecek döneme ilişkin yol haritası görüşüldü.

Vali Turan, toplantıda, aile yapısını korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmaların kurumlar arası işbirliğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA