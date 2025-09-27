Kırklareli'nde Aile Şenliği Düzenlendi

Kırklareli'nde "Aile Şenliği" programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ulu Cami de düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Vali Uğur Turan şenlik kapsamında kurulan stantları gezip yetkililerden bilgi aldı.

Aile kurumunun toplumun en temel yapı taşı olduğuna belirten Turan, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını ifade etti.

Programda çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, yarışmalar ve gösteriler düzenlendi.