Kırklareli'nde "8 Nisan Romanlar Günü"nde etkinlik düzenlendi

Kırklareli Valisi Turan: - "Roman vatandaşlarımız köklü kültürleri, güçlü aile bağları ve hayatın her alanına kattıkları renk ve zenginlik ile milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır"

Kırklareli'nde "8 Nisan Romanlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırklareli Valiliği ve Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, kültürüyle, sanatıyla, neşesiyle ve samimiyetiyle topluma değer katan Roman vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bir milletin gerçek zenginliğinin farklılıklarını bir arada yaşatabilme gücü olduğunu ifade eden Turan, "Roman vatandaşlarımız köklü kültürleri, güçlü aile bağları ve hayatın her alanına kattıkları renk ve zenginlik ile milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nın romanını siz kıymetli Roman kardeşlerimizle birlikte yazacağız." sözünü hatırlatan Turan, devletin hiçbir vatandaşın kökeni, dili, kültürü ya da yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal yapıyı güçlendirme anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Roman vatandaşların Türk milletine değer kattığını kaydetti.

Programda Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Mehteran ekibi ve kadın ve çocuklardan oluşan ritim grupları gösterilerini sundu.

Programda, öğretmenlerden oluşan koro da performans sergiledi. Koroda yer alan Lütfi İsmail'in soda şişesini arşe gibi kullanarak sergilediği ilginç keman performansı dikkat çekti.

Etkinlikte sahne alan 13 yaşındaki down sendromlu Ahmet Demirci, sergilediği davul gösterisinin ardından seslendirdiği ilahilerle katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Program Emre Övek konseri ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
