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Kırklareli'nde 7 yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasında

Kırklareli'nde 7 yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasında
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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında tekneye eşlik eden 7 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında tekneye eşlik eden 7 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beldede balıkçılık yapan Çağrı Martin, yunusların tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Martin, AA muhabirine, o anları büyük bir heyecanla kaydettiğini söyledi.

Yunusların bir süre tekneye eşlik ettiğini anlatan Martin, "Denize açıldığımız sırada teknemizin etrafında birdenbire yunuslar belirdi. Sayıları 7 kadardı ve adeta bizimle yarışıyorlardı. O eşsiz manzarayı görünce hemen telefonuma sarıldım. Karadeniz'in bereketi ve bu harika dostlarımız bize moral oldu, çok keyifli anlar yaşadık." dedi.

Kaynak: AA
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