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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 63 kişi yakalandı

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Kırklareli'nde mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 63 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri mayıs ayında, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 63 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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