Kırklareli'nde 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 5 Şüpheli Tutuklandı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel