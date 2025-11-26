Kırklareli'nde 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.