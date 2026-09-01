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Kırklareli'nde Bodrum Katında Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kırklareli'nde Bodrum Katında Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
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Kırklareli Vize'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairelerde mahsur kalan vatandaşlar merdivenli araçlarla tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

??????? Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri binanın bazı dairelerinde mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla tahliye etti.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA
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