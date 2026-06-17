Haberler

Kırklareli'nde 3 kaymakamın görev yeri değişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kırklareli'ndeki Lüleburgaz, Demirköy ve Pehlivanköy kaymakamları farklı illere atandı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Kırklareli'nde 3 kaymakamın görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız Ordu'nun Ünye ilçesine, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş Malatya'nın Kuluncak ilçesine, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ise Sivas'ın Koyulhisar ilçesine atandı.

Kararname kapsamında Lüleburgaz Kaymakamlığı görevine de Ordu Ünye Kaymakamı Ayhan Işık getirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 52'nci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 52'nci duruşma bugün görülecek
İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Uğurcan Çakır: Paraguay maçında Avustralya'yı telafi edeceğiz

Dünya Kupası'ndaki uygulamaya isyan etti: Ben hiç beğenmedim