Kırklareli'nde 3 kaymakamın görev yeri değişti
Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kırklareli'ndeki Lüleburgaz, Demirköy ve Pehlivanköy kaymakamları farklı illere atandı.
Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Kırklareli'nde 3 kaymakamın görev yeri değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız Ordu'nun Ünye ilçesine, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş Malatya'nın Kuluncak ilçesine, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ise Sivas'ın Koyulhisar ilçesine atandı.
Kararname kapsamında Lüleburgaz Kaymakamlığı görevine de Ordu Ünye Kaymakamı Ayhan Işık getirildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran