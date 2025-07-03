Kırklareli'nde 29 Suçlu Yakalandı

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Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 16'sı hükümlü 29 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23-29 Haziran tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 29 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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