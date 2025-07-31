Kırklareli'nde 19 Suçlu Yakalandı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 21-27 Temmuz tarihlerinde başlatılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 9 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 19 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Temmuz tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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