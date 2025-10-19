Haberler

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yapılan törende, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğü vurgulandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayıp, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda devam etti.

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Merkez İlçe Muhtarları Derneği ile Mahalle Muhtarları Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Toplantı Salonu'nda devam etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların devlet ile millet arasındaki çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Turan, devlet hizmetlerinin en kolay yolla vatandaşlara muhtarlar aracılığı ile anlatıldığını kaydetti.

Turan, muhtarların çok önemli görev ve sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, muhtarlarla işbirliği halinde görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da muhtarların mahallelerinde ve köylerinde en önemli devlet temsilcisi olduğunu belirterek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra merkez ilçe muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.