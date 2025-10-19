Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Merkez İlçe Muhtarları Derneği ile Mahalle Muhtarları Derneği temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Toplantı Salonu'nda devam etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların devlet ile millet arasındaki çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Turan, devlet hizmetlerinin en kolay yolla vatandaşlara muhtarlar aracılığı ile anlatıldığını kaydetti.

Turan, muhtarların çok önemli görev ve sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, muhtarlarla işbirliği halinde görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da muhtarların mahallelerinde ve köylerinde en önemli devlet temsilcisi olduğunu belirterek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra merkez ilçe muhtarlar toplantısı yapıldı.