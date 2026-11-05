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Kırklareli'nde 15 Kasım öncesi kış lastiği yoğunluğu randevulu lastikçileri zorluyor

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Kırklareli'nde 15 Kasım öncesi kış lastiği yoğunluğu randevulu lastikçileri zorluyor
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Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi satış yerleri ve tamircilerde yoğunluk var. Kırklareli'nde randevulu lastikçiler taleplere yetişmekte güçlük çekiyor, yoğunluğun artması bekleniyor.

Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve tamirciler yoğunluk yaşıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde ticari ve hususi araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

Kırklareli'nde randevu sistemiyle çalışan lastikçiler taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Kentte lastik dükkanı işleten Emrah El, AA muhabirine, yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Sürücülerin kış lastiği uygulamasına duyarlı olduklarını ifade eden El, mesailerini gece gündüz sürdürdüklerini kaydetti.

El, uygulamanın başlamasına 2-3 gün kala ise yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA
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