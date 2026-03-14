Kırklareli'nde hastane sesleriyle 14 Mart Tıp Bayramı klibi hazırlandı

Kırklareli'nde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane koridorlarındaki doğal ortam seslerinin kullanıldığı video klip hazırlandı.

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevli Öğretim Görevlisi ve İletişim Uzmanı Dr. Ezgi Zengin Demirbilek, 14 Mart Tıp Bayramı için farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.

Demirbilek, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarındaki doğal ortam seslerini kayda aldı.

Kaydedilen seslerle "Hastanenin Sesi" başlıklı video klip hazırlayan Demirbilek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hazırlanan klip, hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Demirbilek, AA muhabirine, çalışmayı yaklaşık iki ayda tamamladığını söyledi.

Ortaya anlamlı bir çalışma çıktığını belirten Demirbilek, "İnsan hayatına dokunan, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." dedi.