Kırklareli'nde hastane sesleriyle 14 Mart Tıp Bayramı klibi hazırlandı

Güncelleme:
Kırklareli Üniversitesi'nden Dr. Ezgi Zengin Demirbilek, hastane koridorlarındaki doğal ortam sesleriyle 'Hastanenin Sesi' başlıklı video klip hazırlayarak sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevli Öğretim Görevlisi ve İletişim Uzmanı Dr. Ezgi Zengin Demirbilek, 14 Mart Tıp Bayramı için farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.

Demirbilek, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarındaki doğal ortam seslerini kayda aldı.

Kaydedilen seslerle "Hastanenin Sesi" başlıklı video klip hazırlayan Demirbilek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hazırlanan klip, hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Demirbilek, AA muhabirine, çalışmayı yaklaşık iki ayda tamamladığını söyledi.

Ortaya anlamlı bir çalışma çıktığını belirten Demirbilek, "İnsan hayatına dokunan, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste