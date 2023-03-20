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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Ahmetler köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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