Kırklareli Müzesi'ni 6 Ayda 5 Bin Turist Ziyaret Etti

Kırklareli Müzesi'ni 6 Ayda 5 Bin Turist Ziyaret Etti
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Kırklareli Müzesini 6 ayda 5 bin 86 kişi ziyaret etti. Müze, 4 bin 397 eserden oluşuyor ve ziyaretçi sayısında artış kaydedildi.

Kırklareli Müzesini 6 ayda 5 bin 86 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kırklareli Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 4 bin 397 eserin yer aldığı müzenin ziyaretçileri tarafından ilgi gördüğü bildirildi.

Müzeyi ocak ayında 693, şubatta 589, martta 713, nisanda 1338, mayısta 1009, haziranda ise 744 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçi sayısının bir önceki yılın 6 ayına göre arttığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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