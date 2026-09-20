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Kırklareli İl Tarım ekipleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numune topladı

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde yürütülen sürvey çalışmaları kapsamında hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numune topladı. Alınan numunelerin kontrol ve analiz süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Kırklareli'nde sürvey çalışmaları kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numune toplandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde yürütülen saha çalışmaları doğrultusunda hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Ekiplerce, sürvey faaliyetleri dahilinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan alınan numunelerin kontrol ve analiz süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Huzurevi sakinleri için kültür gezisi düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik Vize ilçesinde kültür gezisi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yaşlılar, tarihi Vize Kalesi ile tarihi Küçük Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Programda, Vize'de ikamet eden yakınları bulunan huzurevi sakinleri de akrabalarıyla buluşturuldu. Ziyaretler, geleneksel köy kahvesinde gerçekleştirilen sohbet programıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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