Kırklareli İl Genel Meclisinde komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi

Kırklareli İl Genel Meclisinde komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Genel Meclisinde kasım ayı görüşmeleri sürüyor. Başkan Hakan Geriş yönetimindeki sekizinci birleşimde taşkın riskleri gündemi görüşüldü ve Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.
Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sekizinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.
Toplantıda, iklim değişikliğine bağlı taşkın riskleri kapsamında köy içi dere geçişleri, köprü ve menfezlerin drenaj kapasitelerinin araştırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.
Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.
Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.