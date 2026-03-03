Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor

Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi, mart ayı toplantılarında önemli gündem maddelerini ele aldı. Toplantıda İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı çalışmaları ve Avrupa Birliği projeleri gibi konular görüşüldü.

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığı İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Özel İdaresinin 2025 yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu okudu.

İl Özel İdaresinin ortağı ve lideri olduğu Avrupa Birliği projelerinin gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan durumlarını ve sonuçlarının incelenmesine ilişkin gündem maddesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda 4 gündem maddesi daha görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
