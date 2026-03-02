Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi, Başkan Hakan Geriş başkanlığında mart ayı toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri ele alındı ve bazı kararlar oy birliği ile alındı.

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları, Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, şubat ayı son toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, İl Özel İdaresi araç parkında bulunan arazi aracı, greyder, dozer ve lastik tekerlekli silindirin kayıttan düşürülmesi için hurdaya ayrılması teklifi görüşüldü.

Gündem maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, Vize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak hayırsever olarak Abdul Selim Şenol seçildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
