Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Başladı
Kırklareli İl Genel Meclisi, başkan Hakan Geriş liderliğinde eylül ayı toplantılarına başladı. Toplantıda, Sakızköy'deki sulama göletlerinin bakım, onarım ve tadilatı gündeme geldi ve kabul edildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ağustos ayı son birleşimine ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de sulama göletinin bakım, onarım ve tadilatının yapılmasına ilişkin göletler ve su ürünleri komisyon raporu okundu.

Komisyon, bölgede iki gölet bulunduğu ve Tırtandere göletinin seddinin yıprandığı, Karadere göletinin de dip savak vanaları ile vana odasının arızalı olduğu söz konusu iki göletinde onarımı ve tadilatı yapılması yönünde uygun görüş bildirdi.

Meclis Başkanı Geriş, son yıllarda su kaynaklarının çok önemli olduğunu belirtti.

Su kaynaklarının en iyi şekilde korunması gerektiğini dile getiren Geriş, gündem maddesini oylamaya sundu.

Göletlerin bakım, onarım ve tadilatı oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, 8 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
