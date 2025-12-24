Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Kırklareli'de Valilik toplantısında gündem maddeleri ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Vize ilçesindeki anaokulu inşaatını ziyaret ederek eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, zirai ilaç bayileri de denetlendi.

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Vize ilçesinde yapımı devam eden anaokulu binasında incelemede bulundu.

Altınöz, 8 derslikli Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Okulun kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Altınöz, eğitim alanındaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Zirai ilaç satan bayiler denetlendi

Kırklareli'nde zirai ilaç satan bayiler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilaçların saklama koşulları ile son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
