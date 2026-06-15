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Kırklareli İl Encümeni toplandı

Kırklareli İl Encümeni toplandı
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Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kentin gelişimi, yatırımlar ve hizmetler değerlendirilerek gündem maddeleri karara bağlandı.

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile kent genelinde devam eden yatırım ve hizmetler değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Vali Turan, alınan kararların Kırklareli'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Turan, toplantıya katılan encümen üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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