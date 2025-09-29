Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, gelişen ve büyüyen Kırklareli için ortak hedefle çalıştıklarını söyledi.

Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.