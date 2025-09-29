Haberler

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Encümeni Toplantısı'nda gündem maddeleri ele alındı. Turan, encümen üyelerinin başarılı çalışmalarını vurguladı ve ortak hedefle hareket ettiklerini belirtti.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, gelişen ve büyüyen Kırklareli için ortak hedefle çalıştıklarını söyledi.

Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

