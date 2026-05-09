Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik seminer düzenlendi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Kaplan programda, KKKA hastalığının bulaş yolları, klinik bulguları, tanı ve tedavi süreçleri ile sağlık çalışanlarına yönelik korunma yöntemlerini anlattı.

Seminerde ayrıca vaka yönetimi ve sahada dikkat edilmesi gereken kritik noktalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

İlk yardım kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, İlk Yardım Farkındalık Eğitimi kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan kursun, 15 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Eğitimler, hafta içi her akşam 18.00-20.50 saatleri arasında Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz'da ari işletme denetimleri sürüyor

Lüleburgaz'da hastalıktan ari işletmelere yönelik rutin denetim ve sağlık kontrolleri devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, işletmelerdeki hayvanlardan rutin hastalık teşhisine yönelik kan numuneleri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.