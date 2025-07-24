Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti'nden Basın Bayramı Mesajı

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Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada özgür basının önemine vurgu yaptı. Yıldırım, özgür basının halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olduğunu vurguladı.

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Emrah Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında özgür basının halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olduğunu belirtti.

Demokrasilerde özgür basının rolünün büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihinin her yıl "Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

Basının kıymetinin hiçbir zaman yok olmayacağını aktaran Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Basının özgür olması demek, hızlı ve güvenilir bir şekilde insanların haber alma özgürlüğünü en iyi şekilde kullanabilmesi demektir. Özgür basın, halkın haber alma özgürlüğünün de teminatıdır. Demokrasilerde özgür basının rolü asla göz ardı edilemez. Mesajımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin Müşterek Sesidir' ifadesi ile bitiriyor, böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, başta ilimizin değerli yerel basın mensuplarının, daha sonra tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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