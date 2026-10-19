Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Emniyeti, para isteyen sahte kamu görevlilerine karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, para veya altın talep edenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suçlara karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında olayların aydınlatılması ve şüphelilerin adalete teslim edilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü aktarıldı.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kendisini polis, asker, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da altın talep eden kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz. Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya ziynet eşyalarınızı istemez. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

CİMER'deki ihbar ortaya çıkardı! Onlarca kadın yumurtalarını satmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Adana'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü!
İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı

İstanbul'daki konserde uyuşturucudan can vermişti! Mesleği şaşırttı
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım