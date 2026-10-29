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Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çakır, mesajında, aziz milletin birlik ve beraberliğinin en mukaddes eseri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Cumhuriyetin sunduğu değerlerin ışığında ve şanlı bayrağın gölgesinde, gece gündüz demeden büyük bir inanç ve kararlılıkla görev başında olduklarını ifade eden Çakır, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapmak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve personelimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
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