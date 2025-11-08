Haberler

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği turuncu kod verilerek hastanede anons yapıldı ve acil duruma müdahale eden ekipler devreye girdi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği turuncu kod verilerek hastanede anons yapıldı.

İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Acil servise başvuruda bulunan bir hasta KBRN ünitesinde arındırma işlemi yapıldı. Özel kıyafetli ekipler hastanenin acil servisine başvuruda bulunan hastaya müdahale etti.

Hasta daha sonra acil servisteki kırmızı alanda tedavisine başlandı.

Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Haberler.com
500

