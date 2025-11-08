Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği turuncu kod verilerek hastanede anons yapıldı ve acil duruma müdahale eden ekipler devreye girdi.
Tatbikatta senaryo gereği turuncu kod verilerek hastanede anons yapıldı.
İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Acil servise başvuruda bulunan bir hasta KBRN ünitesinde arındırma işlemi yapıldı. Özel kıyafetli ekipler hastanenin acil servisine başvuruda bulunan hastaya müdahale etti.
Hasta daha sonra acil servisteki kırmızı alanda tedavisine başlandı.
Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.