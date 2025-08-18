Kırklareli Demirköy'deki Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Barajlar mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Barajlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Demirköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel