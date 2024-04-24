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Kırklareli Demirköy'de Toz Taşınımı Meydana Geldi

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde hava sıcaklığının 19 derece olduğu bir gün toz taşınımı meydana geldi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü ve araçlar ile evlerin balkonları tozla kaplandı. Kırklareli Valiliği, toz taşınımının gün boyu etkili olmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toz taşınımı meydana geldi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, toz taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Öte yandan araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımının gün boyu etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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