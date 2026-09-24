Kırklareli Demirköy'de su ürünleri denetiminde av yasağı ve boy limiti kontrol edildi

Kırklareli Demirköy'de su ürünleri denetiminde av yasağı ve boy limiti kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli avlanma standartları, av yasaklarına uyum ile balık boy ve tür limitlerini denetledi; denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, avlanma standartları, av yasaklarına uyum, balık boy ve tür limitleri denetlendi.
Açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: AA