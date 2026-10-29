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Kırklareli Demirköy'de kamyon şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kırklareli Demirköy'de kamyon şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan 1 kişi ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, savcı incelemesinin ardından ölen 1 kişinin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Süleyman E. (48) yönetimindeki 39 AT 394 plakalı kamyon, ilçe yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Berk Yıldız (31) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü, ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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