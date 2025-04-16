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Kırklareli'de Turizm Haftası Etkinliği: Öğrencilere Ödüller Verildi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 'Senin Gözünden Kırklareli' resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Vali Turan, resimleri inceledi ve ödül takdimi gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Vali Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Senin Gözünden Kırklareli" yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci Nisanur Arkan, ikinci Nilsu Hızır, üçüncü Pelin Kuter ile mansiyon kategorisinde birinci Ecrin Melek Yanar, Naz Irmak Bölükçü ile Ada Pehlivan'ı makamında kabul etti.

Öğrencilerin yaptığı resimleri inceleyen Turan, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Turan, ziyaretin ardından öğrencilere ödülleri takdim etti.

Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile öğretmenlerde bulundu.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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