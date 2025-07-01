Kırklareli'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, sürücülerin trafikte zorlanmasına neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri gerekli önlemleri alarak olumsuz durumların yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Demirköy ilçesinde sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel