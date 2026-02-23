Haberler

Kırklareli'nde fırınlara yönelik ramazan denetimi yapıldı

Kırklareli'nde fırınlara yönelik ramazan denetimi yapıldı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yapılan denetimlerde fırınların üretim ve depo alanları kontrol edildi. Hijyen kurallarına uygunluk ve ürünlerin saklama koşulları incelendi, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında fırınların üretim ve depo alanlarını inceledi.

Un, maya ve diğer ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
