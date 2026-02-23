Kırklareli'nde fırınlara yönelik ramazan denetimi yapıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında fırınların üretim ve depo alanlarını inceledi.

Un, maya ve diğer ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.