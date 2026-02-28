Haberler

Kırklareli'de zimmet soruşturmasında 2 tutuklama

Kırklareli'de otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle 3 belediye personeli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

KIRKLARELİ'de otogar giriş-çıkış ücretlerine zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 belediye personelinden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Belediye Başkanlığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetine geçirdikleri gerekçesiyle veri hazırlama ve kontrol işletmeni personeller Ç.T., E.Y. ve memur E.A., hakkında rapor hazırlayıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Geçen yılın mayıs alında görevlerinden uzaklaştırılan 3 şüpheli, soruşturma kapsamında salı günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ç.T. ile E.A. tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
