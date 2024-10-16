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Kırklareli'de Ölü Kedi ve Köpekler İçin Protesto

Kırklareli'de Ölü Kedi ve Köpekler İçin Protesto
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Kırklareli şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpekler hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvan Hakları Komisyonu, olayın insanlık adına utanç verici olduğunu belirtti ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasını hayvanseverler protesto etti.

Kültür Anıt Park'ta bir araya gelen grup, şehir çöplüğünde ölü bulunan köpeklerin fotoğraflarını taşıdı.

Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Emrecan Güven, grup adına yaptığı açıklamada, hayvanlara yönelik vicdanları yaralayan, insanlık adına utanç verici bir durum yaşandığını belirtti.

Çöp aracının ölü köpekleri gizlice çöp alanına attığını ileri süren Güven, hayvanseverlerin müdahale etmesiyle olayın ortaya çıktığını savundu.

Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu da Kırklareli Barosu olarak ölü bulunan hayvanlara ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Grup açıklamanın ardından bir süre slogan attı.

Dün şehir çöplüğünde hayvanseverler tarafından 8 köpek ile 9 kedi ölü bulunmuş, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da kedi ve köpeklerin ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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